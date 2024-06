L'avvio da parte dell'Asi di Avellino del procedimento di retrocessione dei terreni inutilizzati attualmente nelle proprietà di Industria italiana autobus (Iia) ha favorito lo sviluppo di una discussione sull'opportunità di mettere in campo un'azione simile, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, caratterizzato dal passaggio delle quote societarie pubbliche ad imprenditori privati: «I due percorsi fa chiarezza il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale Pasquale Pisano non sono conseguenti».



Presidente, resta singolare la ripresa del procedimento mentre è in corso la valutazione delle manifestazioni di interesse per la cessione di Iia. Non crede?



«Abbiamo volutamente operato un'accelerazione in un percorso che avremmo comunque seguito. Una decisione necessaria, al fine di evitare non solo una speculazione immobiliare ma anche una possibile strumentalizzazione. Il vero business sono i 600mila metri quadrati di terreno inutilizzato che devono essere messi nella disponibilità di imprenditori interessati».

Il segretario della Uil Luigi Simeone sostiene che questa operazione potrebbe indebolire l'interesse nei confronti dell'acquisizione della Industria Italiana Autobus. È d'accordo?



«Se la proprietà di Iia volesse ampliare il proprio raggio d'azione e utilizzare anche parte dei 600mila metri quadrati di terreno, potremmo aprire qualunque interlocuzione. Ma non possiamo permettere che vengano poste in essere speculazioni immobiliari oppure che vengano presentati progetti aleatori solo per mantenere la proprietà di aree che finirebbero per garantire introiti importanti».



Perché quei 600mila metri quadrati di terreno sono così importanti?



«Anzitutto perché l'area industriale di valle Ufita è strategica sull'asse est-ovest, anche per la presenza dell'autostrada e per la vicinanza alla stazione dell'alta Capacità e, speriamo, alla nuova piattaforma logistica. Quindi, perché in nessuna altra area industriale abbiamo una così vasta disponibilità di lotti per insediamenti industriali».

Ci sono già richieste?



«Ne abbiamo registrate diverse nella procedura per la vendita dell'ex lotto Edison: ci sono imprenditori interessati a nuovi investimenti».



Cosa prevede adesso l'iter?



«Abbiamo chiesto la possibilità di un sopralluogo per prendere visione e contezza dell'area in questione, dopo di che procederemo alla redazione di una delibera del Comitato direttivo per la riacquisizione vera e propria».



Anche il presidente degli Industriali sostiene, però, che siete in ritardo. Come mai?



«L'Asi, con un'azione del precedente comitato direttivo, si è mosso già nel 2018 ma ha ricevuto uno stop da parte del Tar, al quale è ricorso la proprietà di Iia, per una serie di errori formali che abbiamo provato a correggere con questa seconda procedura. Non vedo alcun ritardo».