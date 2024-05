C'è grande incertezza sul futuro della Industria Italiana Autobus. L'apertura, da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di una nuova finestra di tre settimane - per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse finalizzate all'acquisizione dell'azienda ha contribuito a placare la rabbia degli operai e ridare speranza per un concreto progetto di rilancio industriale. L'ultima mossa dell'Asi potrebbe far cadere del tutto eventuali interessi diversi dal definitivo decollo del progetto di polo unico nazionale di produzione degli autobus.



Il presidente Pasquale Pisano, anche su sollecitazione dell'unione degli Industriali ha ufficialmente avviato il procedimento di retrocessione dei terreni inutilizzati e attualmente nelle proprietà della Industria Italiana Autobus. L'avvio della procedura è stato formalmente comunicato al ministro Urso, alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, all'amministratore delegato dell'azienda Giancarlo Schisano ed ai vertici degli azionisti Invitalia e Leonardo.

APPROFONDIMENTI Ariano Irpino, stalker con la cugina Avellino, partita di calcio tra carabinieri Avellino, oltre 50mila litri di carburante sequestrato donato alle scuole

«Appariva paradossale evidenzia l'ex parlamentare Generoso Maraia - come il ministro Urso e i soci parlassero di garanzie su terreni che, nei fatti, non sono più nelle disponibilità dell'azienda perché inutilizzati da cinque anni: stiamo parlando di 600mila metri quadrati di terreni in area Zes che facevano gola a tanti privati. L'unico avente diritto è, invece, l'Asi».



Con l'avvio del procedimento da parte del consorzio di sviluppo, i terreni inutilizzati del lotto non potranno essere in alcun modo inseriti nella trattativa per la cessione della Industria Italiana Autobus ad un privato.

«Grazie all'impegno dei vertici del consorzio aggiunge Maraia - abbiamo evitato di regalare, oltre allo stabilimento di bus più grande in Europa, anche sessanta ettari di area Zes: siamo riusciti a sventare quanto meno la svendita di un'intera provincia».

Nel frattempo, il confronto ministeriale in programma quest'oggi per la presentazione del piano industriale del gruppo Seri è stato rinviato al prossimo 5 giugno. I sindacati che pure avevano annunciato la volontà di disertare il tavolo hanno comunicato la contemporaneità dell'appuntamento con l'avvio della trattativa unitaria per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici. Questa mattina, i segretari nazionali delle maggiori organizzazioni si ritroveranno presso la sede di Confindustria per il primo incontro con Federmeccanica. Le parti sociali e gli stessi lavoratori restano molto attivi per ottenere sempre maggiore sostegno alla battaglia per il rilancio produttivo ed occupazionale della Industria Italiana Autobus e degli stabilimenti di Bologna e Flumeri. A riguardo, i segretari provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic ed Ugl metalmeccanici hanno chiesto un confronto con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, per «discutere della delicata vertenza relativa al futuro produttivo della Industria Italiana Autobus di Flumeri».



Dopo la forte presa di posizione del presidente della giunta regionale che ha annunciato pieno sostegno alla lotta dei lavoratori, condividendo la ferma opposizione all'intervento del gruppo Seri i sindacati chiedono un impegno concreto finalizzato alla risoluzione della vicenda.

Sono numerosi, intanto, i sindaci ed i rappresentanti politici ed istituzionali che si stanno interessando alla vertenza della Industria Italiana Autobus e si dicono pronti a fare la propria parte perché si arrivi al decollo definitivo del progetto di polo unico nazionale di produzione degli autobus. Un risultato che è stato ottenuto grazie all'impegno di alcuni lavoratori che, in questi giorni di campagna elettorale, non perdono un appuntamento per illustrare la propria situazione lavorativa a rappresentanti politici e del Governo.



Ed i primi risultati non sono mancati, grazie all'impegno dell'ex ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda che attraverso un'interlocuzione diretta con il titolare del Dicastero di via Molise Urso ha favorito l'apertura di una finestra aggiuntiva per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse finalizzate all'acquisizione delle quote pubbliche della Industria Italiana Autobus detenute da Invitalia e Leonardo.