Prende forma il piano di riapertura delle strutture pubbliche. La Villa Comunale e la villetta di via Colombo torneranno agli avellinesi dopo il 15 maggio. Riapre da oggi, invece, il cimitero. Da martedì si schiuderanno pure i cancelli del Campo Coni.

La Fase 2 entra finalmente nel vivo anche nelle aree verdi. Questa mattina sarà nuovamente possibile far visita ai defunti. Il cimitero sarà accessibile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19. Ma l'ingresso sarà scaglionato. Nei giorni numericamente pari, dal 6 al 30 di maggio, potranno entrare le persone il cui cognome cominci con le lettere dell'alfabeto comprese tra la A e la L. In quelli dispari, fino al 31 maggio, le persone con cognomi inizianti per le altre lettere dell'alfabeto. Si potrà accedere al cimitero soltanto dotati di guanti e mascherina, e per non più di un'ora alla volta. In questo modo, l'amministrazione viene incontro ad un'istanza avanzata da diversi cittadini, ma lo fa cercando di ridurre al massimo il rischio di assembramenti.

La seconda struttura comunale riconsegnata alla città sarà il nuovo Campo Coni. Anche qui c'è già una data. A fornirla è l'assessore allo Sport, Giuseppe Giacobbe: «Martedì prossimo sarà messo a disposizione dei cittadini. Tuttavia - avverte - vi si potrà soltanto passeggiare». Come è noto, infatti, il jogging è consentito solo nelle primissime ore del mattino. «La nuova pista di atletica sarà off limits, così come gli spogliatoi. Saranno a disposizione, invece, i servizi igienici». Ovviamente, l'ingresso sarà gratuito. «Tra domani e dopo domani assicura l'assessore provvederemo allo sfalcio dell'erba».

E proprio i ritardi dell'amministrazione nella realizzazione delle operazioni di manutenzione hanno sollevato forti polemiche tra i consiglieri di opposizione. Ora è l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese, ad indicare la road map dell'amministrazione: «Per la riapertura dei parchi e delle strutture pubbliche della città, è stata indetta una gara, il cui espletamento terminerà il 9 maggio. Subito dopo, potremo partire con lo sfalcio dell'erba e le operazioni di manutenzione che ci consentiranno di rendere quelle aree fruibili». Dunque, la Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele, ma pure la villetta di via Colombo, potranno riaprire il 15 maggio. «Non appena avremo sistemato il verde e gli arredi», promette.

L'altro polmone verde che potrebbe riaprire a strettissimo giro è «Parco Palatucci». Qui servirà l'ok della Curia. Ancora avvolto dalle incognite il destino del Parco «Santo Spirito». La grande struttura, infatti, è interessata dai lavori di somma urgenza, del valore di 180.000 euro, resi necessari per mettere in sicurezza le sponde del fiume «Fenestrelle», esondato a novembre 2019. Genovese conferma l'ipotesi di una riapertura parziale. Ma quando?

Ieri sera, l'amministrazione ha approvato il piano di alienazione del Patrimonio proposto dall'assessore al ramo, Stefano Luongo: «Trentacinque milioni di beni spiega per valorizzare le strutture che restano in nostro possesso e dismettere quelle che oggi risultano onerose e inutili. L'obiettivo politico è anche e soprattutto poter curare meglio i nostri beni». Cinque milioni di euro dovranno arrivare dalla vendita di mezzo Palazzo di Città (compreso tutto il quarto piano e parte dei garage) alla Guardia di Finanza. Altri 480.000 dall'ex «Asilo Patria e Lavoro» all'Ordine dei medici. Qui esclusi i garage, che potrebbero servire all'amministrazione in vista del passaggio a Palazzo De Peruta. E poi 8 milioni dagli alloggi, 6 dai diritti edificatori sulle schede urbanistiche, altrettanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Altri 800.000 euro con la vendita dell'ex ufficio manutenzione a via Palatucci. Quindi decine di box e locali commerciali. Molti di questi beni sono stati messi in vendita anche negli anni scorsi. «Stavolta seguiremo tutte le procedure attentamente - assicura Luongo - In più, abbiamo già importanti manifestazioni di interesse che ci danno forti garanzie».

