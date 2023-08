Il restauro della Dogana di Piazza Amendola slitta ancora. L'aggiudicazione dei lavori, la terza nel giro di sette mesi, resta ancora provvisoria. Non solo manca il passaggio formale dell'ufficializzazione dell'appalto, frutto di un secondo bando di gara riveduto e corretto nei prezzi e resosi necessario dopo due false partenze, ma a Palazzo di Città si registra anche un passaggio di testimone della figura chiave di ogni intervento pubblico: il responsabile unico del procedimento. Il vecchio rup del progetto Dogana, l'ingegnere Gaetano D'Agostino, lascerà gli uffici di Piazza del Popolo per approdare in Regione al Settore Ambiente. Ad occuparsi del monumento di Piazza Amendola, dunque, sarà direttamente la dirigente ai lavori pubblici, Filomena Smiraglia. La nuova rup però sta godendo, legittimamente, del suo periodo di ferie estive e, dunque, l'iter amministrativo per sbloccare il pantano Dogana è ancora fermo e destinato a slittare, nella più rosea delle previsioni, a settembre. Eppure, lo scorso 21 luglio, a pochissimi giorni dalla scadenza del secondo bando da 3,6 milioni, gli uffici avevano provveduto all'aggiudicazione provvisoria in favore di una società napoletana, la "Mar.Sal Restauri", che aveva presentato un ribasso del 22,6%, con l'impegno di bruciare le tappe per l'affidamento definitivo in modo da fare iniziare i lavori entro la fine dello stesso mese.

Ad oggi, però, come facilmente verificabile da chiunque stia godendo delle serate al centro storico, Piazza Amendola ospita tavolini e ombrelloni di bar e vinerie e non transenne e operai. L'aggiudicazione definitiva ancora non c'è stata. Anche se, fanno sapere dal Palazzo, prima di andare in ferie il nuovo rup ha avuto diversi incontri con la società classificatasi al primo posto dell'ultima procedura pubblica, registrando piena sintonia di intenti. Che, tradotto, significa svolgere il delicato intervento in questione nei tempi più brevi possibili. Il cronoprogramma del progetto di restyling dello studio di architettura Multari e Corvino prevede 12 mesi di lavoro. Una tempistica che, ormai è inevitabile, non coinciderà con le scadenze imposte dal Programma integrato città sostenibili con il quale il Comune, all'epoca dell'amministrazione Foti, ha ottenuto il finanziamento necessario a recuperare l'antica facciata e realizzare un centro giovanile polifunzionale. Il Pics prevede la conclusione e la rendicontazione delle opere finanziate entro il 31 dicembre, pena la perdita delle risorse.

Di questo ne è consapevole anche il sindaco, Gianluca Festa, a cui non resta che chiedere alla Regione una proroga del finanziamento. L'unica alternativa, spostare il restauro su altri fonti di finanziamento come accaduto, ad esempio, per la realizzazione del campus scolastico di via Piave, appare impraticabile per i Pics. Sarà dunque Palazzo Santa Lucia a dover salvare il monumento simbolo della città da un groviglio di errori lungo più di due anni, iniziati con l'affidamento diretto da 290mila euro all'archistar Massimiliano Fukas, poi stoppato dall'Anac, e proseguiti poi con una prima aggiudicazione, andata alla Sapit di Roma, conclusasi con una rescissione contrattuale in danno. E poi, ancora, con un ulteriore tentativo di affidamento dei lavori ad un'impresa irpina, la Imprecal di Sirignano risultata al secondo posto del primo bando di gara, conclusosi con un nulla di fatto, fino ad arrivare alla seconda procedura, adeguata nei prezzi al nuovo tariffario regionale entrato in vigore il 1° luglio, che adesso va chiusa, salvo nuovi intoppi, con un'aggiudicazione definitiva.