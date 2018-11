Avellino, il sindaco s'infortuna mentre gioca a tennis

Domenica 11 Novembre 2018, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 19:09

Sarà anche la sua passione - come ha più volte ribadito - ma il tennis poteva costare davvero caro al sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi. Il primo cittadino, nel corso della manifestazione «Multiport» organizzata in città, ha improvvisato un match con l'assessore al ramo Donatella Buglione (ex cestista professionista) ma, nel tentativo di provare una volée ha perso l'equilibrio.La caduta, subito dopo la precisa volèe che mette fuori gioco l’avversaria, è rovinosa. Complice anche la scalinata che circonda il campo improvvisato nella piazzetta di Borgo Ferrovia. Ma Ciampi si alza subito dopo e conferma di non essersi infortunato gravemente, sebbene ricorra a una veloce medicazione nel bar del quartiere.