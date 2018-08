Sabato 25 Agosto 2018, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immigrato bloccato alla guida di un'auto rubata. È stato fermato dai carabinieri della locale stazione nel comune di Chianche. Deve rispondere di ricettazione e false attestazioni sull’identità personale. Nei guai è finito un 48enne, originario della Liberia e residente ad Afragola, che è caduto nella rete dei militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. Dagli immediati accertamenti l’autovettura condotta dal soggetto è risultata rubata nel mese di novembre del 2017 in provincia di Napoli.Alquanto difficoltosa è stata invece l’identificazione dello straniero che, non essendo in possesso dei documenti di riconoscimento, Condotto in caserma, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo era stato varie volte sottoposto a controllo e in più occasioni aveva utilizzato differenti alias. Soltanto il certosino lavoro di accertamento condotto dagli investigatori dell’Arma ha consentito di individuare le sue reali generalità. Alla luce delle evidenze emerse, per il 48enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita all’avente diritto.