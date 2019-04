Mercoledì 17 Aprile 2019, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 21:26

Attimi di paura in serata in piazza Kennedy ad Avellino, nei pressi del terminal dei bus. Un extracomunitario ha dato in escandescenze, seminando il panico tra i passanti. L'immigrato, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato bloccato con poche difficoltà dai carabinieri. A supporto anche due militari della Guardia di Finanza in borghese, fuori dal servizio, e da una pattuglia della Polizia municipale. L'uomo è stato poi condotto nella caserma dell'Arma ad Avellino per approfondimenti sulla sua posizione e per eventuali provvedimenti.