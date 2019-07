CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 14:34

Alla fine tutto potrebbe restare esattamente come è. Claudio Mauriello presidente, Gianadrea De Cesare proprietario e unico finanziatore dell'Us Avellino 1912. E così quel bluff cominciato lo scorso tre luglio, con un comunicato stampa capace di dire tutto e niente, avrebbe un senso. Da quando la bomba è scoppiata, esattamente otto giorni fa, tante notizie si sono rincorse, alcune vere, altre false, diverse ipotesi sono state fatte e l'attesa è diventata crescente, in vista di quel dodici luglio che forse renderà il quadro più chiaro, oppure in caso di rinvio dell'udienza dove sarà discussa la richiesta di fallimento da parte della Procura di Avellino, lo lascerebbe nebuloso proprio come è oggi.I DUBBIIl primo ad aver manifestato i propri dubbi è stato Mario dell'Anno. «Per me De Cesare non vuole vendere. Ma se pensa che puo' usare calcio e basket per fare i fatti suoi si sbaglia di grosso». Parole chiarissime ( il presidente dell'Associazione per la Storia lo è stato eccome a differenza dei vertici Sidigas ndr) che definiscono già la situazione nel caso in cui il club dovesse rimanere nelle stesse mani che lo stringono oggi. I rapporti tra l'ingegnere e la tifoseria sono gelidi, ed anche nell'incontro tra Claudio Mauriello e la Curva Sud la tensione era evidente. Dunque continuare vuol dire rischiare di affrontare un anno di contestazioni e di polemiche. Un rischio che la proprietà deve aver calcolato se davvero, come sembra, ha l'intenzione di non lasciare.