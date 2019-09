CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 17 Settembre 2019, 12:30

La diossina c'è, ma non preoccupa. Soltanto un lieve sforamento, ma nulla a che vedere con quanto registrato in altri recenti incendi divampati in insediamenti industriali campani. Dunque, nessun pericolo per la salute. I primi dati diffusi dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpac) confermano le previsioni di giorni scorsi ribadite pure nel vertice istituzionale di domenica mattina in prefettura: dopo il rogo che ha distrutto lo stabilimento Ics di Pianodardine non c'è nessuna emergenza ambientale. Il vento che soffiava mentre le fiamme bruciavano tonnellate di plastica ha favorito la dispersione degli inquinanti.