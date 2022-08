Avellino, incendio doloso in una scuola in pieno centro: distrutti i fascicoli

Un incendio ha distrutto i fascicoli giudiziari che il Tribunale di Avellino custodiva presso la scuola media «Dante Alighieri», struttura da anni in attesa di essere demolita e ricostruita. Le fiamme, di origine dolosa, sono state appiccate all'interno della ex palestra dell'istituto che si trova nella centralissima via Piave e hanno raggiunto l'archivio giudiziario.

Distrutti i fascicoli risalenti agli ultimi dodici mesi, danneggiati ma recuperabili gli altri documenti. L'incendio, divampato la notte scorsa, è stato domato dai vvgili del fuoco. La Polizia scientifica ha svolto rilievi e sopralluoghi per arrivare alla individuazione dei responsabili.