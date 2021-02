Incendio in serata in un appartamento lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino. In fiamme la canna fumaria del caminetto della casa nel cuore della città. Si sono vissuti momenti di forte apprensione. Paura per i proprietari che hanno subito allertato i soccorsi. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che sono intervenuti con la gru e l'autobotte per spegnere il rogo. I caschi rossi sono riusciti a limitare i danni all'abitazione. Non si sono registrati feriti.

