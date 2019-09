CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 30 Settembre 2019, 10:00

Episodi criminali in città: le indagini continuano a tutto campo. L'attività investigativa prosegue senza sosta per far luce sui tre episodi inquietanti avvenuti in città, a pochissima distanza l'uno dall'altro. Nessuna ipotesi viene tralasciata dagli inquirenti. Sotto la lente d'ingrandimento le immagini delle telecamere pubbliche e private per dare un volto e i nomi ai responsabili della bomba carta fatta esplodere all'auto di Sergio Galluccio, l'imprenditore di Rione Mazzini e dei colpi di kalashnikov esplosi contro le auto di Damiano Genovese 36enne figlio di Amedeo Genovese, tratto in arresto lunedì con l'accusa di possesso illegale d'armi.