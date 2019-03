CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 14:00

Una pericolosa bravata. È questa l'ipotesi sulla quale lavorano i Carabinieri per cercare di risalire all'identità dei responsabili del lancio di sassi contro le auto lungo via don Giovanni Festa, la strada «Bonatti».Potrebbero essere stati dei giovani ad agire nella serata di giovedì, intorno alle 22,30. Forse qualcuno residente in zona, dove insistono alcuni popolosi condomini. Eventuali testimonianze potrebbero rivelarsi preziose per ricostruire il tutto. Al momento, però, non ci sono certezze e gli uomini dell'Arma non si sbilanciano. Le investigazioni, infatti, vanno avanti nel massimo riserbo.Stanno indagando i militari della Compagnia di Avellino, che hanno eseguito una serie di rilievi sul luogo, subito dopo essere stati allertati dagli occupanti delle macchine colpite. Da visionare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nell'area.