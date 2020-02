ATRIPALDA

Alfonso Parziale

Scuole sicure, nuova perizia sulla «Masi» e la «Adamo» di Atripalda. La Procura di Avellino, diretta da Rosario Cantelmo, che mesi fa ha emesso quattro provvedimenti di garanzia nei confronti del primo cittadino Giuseppe Spagnuolo, del consigliere delegato ai Lavori Pubblici Salvatore Antonacci e di due tecnici dell'Utc Felice de Cicco e Alfredo Berardino, che avevano sottoscritto le certificazioni di idoneità dei plessi scolastici, ha fissato per il prossimo 21 febbraio la nomina di un nuovo consulente che provveda ad una perizia tecnica sui due plessi.

Per quello della scuola dell'infanzia «Adamo», ubicato in via San Giacomo, c'è già l'impegno di spesa dell'Amministrazione per l'affidamento della progettazione e avvio delle procedure di gara per l'intervento di adeguamento antisismico con la scelta dell'operatore economico a cui affidare i servizi di progettazione, per la somma di 73mila euro.

L'ipotesi di reato formulata dalla Procura riguarda l'omissione in atti d'ufficio. La richiesta del di nuovi accertamenti è tesa ad un incidente probatorio e ad evitare che le condizioni strutturali possano inevitabilmente mutare per progressivo deterioramento o per eventuali interventi edilizi. Il fascicolo fu aperto dalla Procura dopo un esposto presentato a fine 2017 da alcuni genitori in merito alla perizia redatta dai docenti del Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio, incaricati dall'ex sindaco Paolo Spagnuolo di valutare lo stato antisismico di tre plessi scolastici: la scuola dell'Infanzia Adamo di via San Giacomo la scuola primaria Mazzetti di via Manfredi e la scuola Masi di via Pianodardine. Gli esperti dell'Università di Benevento individuarono alcune criticità. A seguito della relazioni, a settembre 2018 il sindaco attuale Giuseppe Spagnuolo decise di chiudere la scuola Mazzetti di via Manfredi e di far svolgere le lezioni all'interno delle altre due scuole che ad oggi restano aperte e per le quali l'amministrazione ha chiesto e ottenuto i fondi per la riqualificazione. Sia il primo cittadino che il delegato ai lavori pubblici hanno ottenuto dalla giunta il patrocinio legale a spese dell'amministrazione comunale entro il limite di 5mila euro per entrambi, nominando come legale di fiducia l'avvocato Nello Pizza.

Intanto, per la scuole media «Masi» ecco anche le verifiche di vulnerabilità sismica di livello LC2 e le indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non e dei solai dell'auditorium-palestra e del corpo aule speciali. Le indagini decise dall'amministrazione Spagnuolo rientrano in «un programma di azioni volte all'esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica sui plessi scolastici comunali, partendo prioritariamente dagli edifici costruiti antecedentemente alla dichiarazione di sismicità del territorio comunale e che per dimensioni e destinazioni d'uso sono interessati da maggiore presenza di utenti».

Studi che interesseranno uno dei due edifici della scuola di via Pianodardine che non beneficerà dell'intervento di demolizione e ricostruzione del corpo aule per il quale il Comune del Sabato ha incassato dalla Regione Campania un finanziamento di 6.350.750,00 euro.

