Mercoledì 21 Agosto 2019, 14:09

Schianto in moto per marito e moglie che sono finiti in ospedale con ferite serie. I due hanno impattato con violenza contro i cartelli stradali non distante dall’uscita di Benevento dell’autostrada A16, nella frazione Castel del Lago di Venticano, in Irpinia. L’incidente si è verificato all’imbocco del raccordo che porta verso il capoluogo sannita.La donna, ricoverata al Moscati di Avellino, ha riportato conseguenze meno gravi rispetto al marito che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Rummo di Benevento.