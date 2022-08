Avellino, grave incidente in strada: conducente sotto effetto di alcol e droga

Alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti ha provocato un grave incidente mentre percorreva una strada provinciale in provincia di Avellino. È accaduto la notte scorsa nel territorio del comune di Savignano Irpino. L'auto condotta da un 25enne di Ariano Irpino si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stato il giovane per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Contromano a 200 km/h in Audi ignorando semafori rossi e sensi... L'INCIDENTE Roma, bambino di 11 anni investito da un suv: è gravissimo LA TRAGEDIA Incidente stradale: scontro tra un furgone e un camion, un morto e un...

Al termine delle specifiche analisi, i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per guida sotto l'influenza di alcool e stupefacenti: dalle analisi effettuate in ospedale è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito e positivo a cocaina e cannabis. Al giovane è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto.