«Sono in campo senza condizionamenti e stando all'entusiasmo che mi circonda posso vincere al primo turno. Il sociale è la mia priorità. Un nuovo stadio? Necessario e se ci fosse uno spazio adeguato si potrebbe fare anche in un'altra zona della città». È il giornalista Rino Genovese il primo candidato a sindaco di Avellino a partecipare al forum organizzato dalla redazione de «Il Mattino» sulle amministrative. Ad emergere è stato un confronto a tutto campo, utile a tracciare un profilo completo del candidato quando manca circa una settimana all'apertura delle urne.



Genovese, qual è il suo bilancio della campagna elettorale fin qui?



«Un bilancio davvero positivo. Sto facendo una campagna porta a porta, senza finanziamenti e senza eccessi, tant'è che non si vedono miei manifesti in giro. Parlo con le persone e provo ad organizzare insieme a loro la migliore soluzione ai problemi».

Crede di poter raggiungere il turno di ballottaggio?



«Se dovessi affidarmi alle sensazioni e alla solidarietà che riscontro quotidianamente direi che posso vincere al primo turno, ma considerato che ci sono in campo ben 7 candidati a sindaco mi rendo conto che è difficile. Al ballottaggio, però, credo proprio di arrivarci».



In quella sede immaginerebbe apparentamenti con altre liste?



«Mi rivolgerei alla città come sto già facendo».



Insomma, escluderebbe accordi politici?



«Sì, è una ipotesi che non prendo proprio in considerazione».

È una campagna elettorale segnata per forza di cose dalla vicenda giudiziaria che ha colpito pezzi dell'amministrazione uscente. Lei non ha mai inteso commentare l'inchiesta, ma qual è il suo giudizio politico sull'operato della giunta Festa?



«Sulla vicenda giudiziaria non mi sono mai espresso e mai lo farò. Questo è un ruolo che spetta ai magistrati e ad Avellino abbiamo una delle procure più stimate d'Italia. Quanto alla politica, ho sempre ammesso che l'amministrazione uscente ha avuto dei meriti: ha dato voce ai giovani ed ha cercato di dare risposte a molte esigenze oggettive. Festa è stato un sindaco tra la gente e lo sarei anche io. Naturalmente, le mie risposte ai problemi sarebbero diverse dalle sue».



Al di là dell'inchiesta a tenere banco negli ultimi giorni è stata la questione degli «impresentabili». In tale elenco ci è finito anche un suo candidato al consiglio. Cosa ne pensa?



«Io ho chiesto il casellario a tutti. Il candidato a cui fa riferimento sta affrontando un processo ma non ha mai ricevuto una condanna, nemmeno in primo grado. Sono garantista sempre non a giorni alterni, d'altro canto lo sono anche con Festa. Mi auguro, dunque, che possa dimostrare la propria estraneità ai fatti nelle sedi opportune».

Venendo ai temi, lei ha lanciato il termine GATE, cancello in inglese. Perché?



«È un acronimo che indica le nostre priorità emerse dal confronto con i cittadini: giovani, ambiente, territorio ed economia. È il cancello che vogliamo aprire per entrare nella Avellino dei nostri sogni».



Gira molto per i quartieri, che situazione sta incontrando?



«I quartieri sono il vero colpo al cuore di questa campagna elettorale perché attraversarli significa toccare con mano il disastro sociale. Abbiamo una delle percentuali più alte d'Europa di disoccupazione giovanile, non esiste un piano di zona sociale, 4mila anziani vivono da soli, 2mila immigrati vivono con problemi di integrazione, il 99% degli esercizi commerciali ha barriere architettoniche e il 10% di essi ha chiuso i battenti negli ultimi 10 anni e poi piove negli alloggi. Insomma, la situazione è critica, ma credo che Avellino possa ripartire proprio dalle periferie. Occorre una riqualificazione complessiva e vanno immaginate azioni concrete. L'amministrazione da sola non ce la fa, ma con un partenariato pubblico privato si possono risolvere a costo zero molte situazioni complesse a partire dalla riqualificazione o ricostruzione degli alloggi popolari».



Del centro per l'autismo che dice?



«Ho lanciato una sfida a tutti i candidati a sindaco affinché, chiunque vinca, come prima azione si attivi per aprirlo».

Che gestione immagina?



«Affiderei la gestione all'Asl ma a condizione che assicuri personale estremamente qualificato. L'autismo è una questione seria e il centro avellinese deve diventare un'eccellenza nazionale».



Cosa pensa della costruzione di un nuovo stadio?



«Innanzitutto, mi auguro che l'Avellino vada prima in serie B e poi in serie A. Per affrontare queste categorie, è evidente, serve un nuovo stadio e mi auguro che a costruirlo sia chi ha le idee migliori. Immagino, ovviamente, una gara ad evidenza pubblica. Non nascondo, comunque, che sto studiando soluzioni alternative per costruire il nuovo stadio altrove, ma non mi sembra ci siano aree adeguate per ospitarlo».



Da sindaco quale sarebbe il suo approccio alla macchina amministrativa?



«Sarebbe l'approccio di chi è consapevole che deve svolgere un ruolo difficile ma ha le idee chiare. Mi prenderei il tempo necessario per studiare gli atti, molti dei quali non essendo stati pubblicati non si conoscono, e mi attiverei subito per riorganizzare il lavoro, anche attraverso lo smart working. Ma soprattutto costruirei un pool di esperti che si occupino del drenaggio di tutti i finanziamenti affinché ogni euro di investimento possa essere intercettato».