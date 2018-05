Mercoledì 23 Maggio 2018, 21:30 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 21:30

Invasione di blatte in due asili di Avellino. Per entrambi è scattata la chiusura. Riapriranno il prossimo lunedì, dopo gli opportuni interventi. I casi riguardano l'asilo nido comunale "Carmina Cianciaruso D'Adamo" e l'annesso asilo del Piano di zona sociale in via Morelli e Silvati. La chiusura è stata disposta dal sindaco Paolo Foti, su segnalazione degli uffici municipali preposti.