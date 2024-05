Malversazione in danno dello Stato, autoriciclaggio e riciclaggio: ad un professionista di Avellino, già destinatario di un'ordinanza cautelare per altre analoghe condotte criminose, la guardia di finanza ha notificato ed eseguito una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura guidata da Domenico Airoma.

Il professionista, in qualità di consulente di una società, aveva presentato ad un istituto di credito un piano di investimento per la costruzione di quindici unità mobili adibite a presidi infermieristici per un investimento complessivo di oltre due milioni e mezzo di euro, 546 mila derivanti da risorse proprie.

La banca aveva concesso il mutuo da oltre due milioni di euro ma la costruzione delle unità mobili non è mai avvenuto e il denaro ricevuto è stato utilizzato per scopi strettamente personali. Nella stessa operazione, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Avellino ha notificato il sequestro preventivo per oltre 1,8 milioni a sette persone, due delle quali residenti a Roma, indagate per gli stessi reati contestati al professionista.