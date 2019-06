Mercoledì 26 Giugno 2019, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investito in città lungo via Ammiraglio Gregorio Ronca. Un 70enne di Avellino è finito all'ospedale questo pomeriggio. E' stato travolto da una vettura mentre attraversava l'arteria cittadina. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso all'anziano. Il 70enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" del capoluogo irpino per le cure del caso. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. La stanno ricostruendo le forze dell'ordine. Fortunatamente l'automobilista procedeva a velocità moderata e questo ha evitato conseguenze peggiori per l'anziano.