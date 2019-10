Ennesimo investimento di un pedone ad Avellino. Un uomo è stato travolto da un’auto nella centralissima via Tagliamento mentre tentava di attraversare la strada. Era in procinto di accompagnare le nipotine a scuola quando è avvenuto il sinistro. Le piccole, fortunatamente, era ancora in auto con la loro mamma. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Moscati” del capoluogo irpino. Ha riportato un forte trauma cranico, con una lesione alla nuca e ferite su varie parti del corpo. Sul posto gli agenti della polizia municipale. Si tratta del settimo investimento, due dei quali mortali, registrati nell’ultimo mese. © RIPRODUZIONE RISERVATA