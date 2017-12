Martedì 26 Dicembre 2017, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina con due complici, tra cui una donna, un'anziana, arrestato dai carabinieri muore in carcere. Nella tarda serata del 24 dicembre, i carabinieri hanno fermato le tre persone ritenute responsabili di sequestro di persona e rapina.L'azione la sera precedente: vittima una 70enne di Monteforte Irpino che, nei pressi della sua abitazione, era stata bloccata dai tre che le avevano portata via a bordo della sua auto alla cui guida si era messo uno dei malviventi. A bordo la donna sarebbe stata minacciata e picchiata dai tre giovani che volevano sapere dove nascondesse soldi e preziosi. L'anziana è stata poi scaraventata fuori dall'auto e successivamente soccorsa e ricoverata in ospedale. I carabinieri hanno successivamente rintracciato i tre e li hanno trasferiti in carcere. Uno di essi, 30 anni, è morto in carcere per cause in via di accertamento.