Venerdì 20 Settembre 2019, 12:00

Il passaggio dal Governo giallo-verde al governo giallo-rosso rallenta i prepensionamenti degli ex operai Isochimica. Scaduti i sessanta giorni per l'emanazione, non c'è ancora traccia dei decreti attuativi del Decreto Crescita entrato in vigore il 30 giugno. A fare l'amara scoperta sono gli stessi lavoratori che, certi di aver ormai in tasca la soluzione alla loro vertenza, si sono recati presso gli uffici Inps per chiedere informazioni sulla documentazione da presentare. Richieste che, in assenza di direttive ministeriali, sono chiaramente cadute nel vuoto. Una scoperta che inevitabilmente ha fatto allarmare gli ex operai che tanto hanno atteso l'approvazione dell'emendamento che prevede la messa in quiescenza entro il 2028 degli ultimi 40 lavoratori rimasti fuori dai precedenti provvedimenti.