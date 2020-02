«Il decreto attuativo per i prepensionamenti degli ultimi ex operai Isochimica è all'attenzione della Corte dei Conti, poi sarà trasferito in Gazzetta Ufficiale. Sui tempi, pur non essendo mia competenza, credo di poter dire che saranno brevi».

Maria Pallini raggiunge telefonicamente gli ex scoibentatori di Borgo Ferrovia riuniti in assemblea sindacale insieme ai segretari confederali di Cgil e Uil, Franco Fiordellisi e Luigi Simeone, e Salvatore Bonavita in rappresentanza della Cisl. La telefonata della deputata del Movimento Cinque Stelle però non rassicura gli ex operai che da giugno scorso attendono quanto previsto nel Decreto Crescita, e cioè la possibilità di andare in pensione anticipatamente grazie al riconoscimento dell'inabilità al lavoro legato alla certificazione della malattia professionale per tutti gli esposti all'amianto. Pallini, portavoce della vertenza presso il Governo e prima firmataria dell'emendamento al Decretone, ha risposto seppure a distanza alle domande di sindacalisti e lavoratori specificando: «Non ho mai dimenticato la vertenza Isochimica, e sto continuando a seguire l'iter presso Ministero e Inps».

Ma gli ex scoibentatori mostrano tutta la loro stanchezza e rabbia per l'ennesimo ritardo nel lungo percorso di riconoscimento dei propri diritti di malati sul luogo di lavoro iniziato anni fa con altri emendamenti inseriti nella Legge di Bilancio del 2016 che, nel corso degli anni, ha dato la possibilità di andare in pensione ad un primo gruppo di circa 170 persone. L'assemblea, caratterizzata da toni alti e parole di fuoco contro istituzioni e anche organizzazioni sindacali e che ha visto anche l'assenza dei volti storici della vertenza Isochimica, ha registrato la presenza di pochissimi esponenti politici. In sala infatti erano presenti solo il commissario del Pd irpino Aldo Cennamo, il segretario di Rifondazione Comunista Tony Della Pia e il consigliere comunale di opposizione Francesco Iandolo.

Obiettivo, riprendere la vertenza e investire della questione i sindacati nazionali partendo però dal presupposto che il caso Isochimica va distinto da tutte altre vertenze legate all'amianto. A spiegarne i motivi è il segretario della Uil Luigi Simeone: «Bisognerà fare massima attenzione alle modalità con cui verrà scritto il decreto attuativo: se come temiamo il riferimento sarà all'esposizione all'amianto, la copertura finanziaria prevista sarà insufficiente perché la platea degli aventi diritti si allargherà a macchia d'olio. Fermo restando i diritti di tutti, quella degli ex operai Isochimica è una storia diversa: loro non sono stati esposti ma hanno lavorato direttamente l'asbesto e da qui bisogna partire». Per il segretario della Uil quanto accaduto sui prepensionamenti Isochimica «è una vergogna senza precedenti. Per anni abbiamo scritto emendamenti, suggerito percorsi normativi, ma si è sempre pensato a fare a gara a chi si intestava la vittoria ed oggi siamo ancora a chiedere i prepensionamenti. Le organizzazioni sindacali rischiano di essere impotenti di fronte al refrain di Governi insipienti». Una storia quella Isochimica dalle mille contraddizioni, come ad esempio l'incongruenza tra i bassi riconoscimenti delle malattie professionali e il reale portato delle patologie da amianto. «L'Inail continua a dare punteggi troppo bassi rispetto a malattie mortali. Il fatto grave è che nessuno solleva la questione a livello nazionale - denuncia Della Pia - e questi operai continuano a dover mendicare un loro diritto. Persone prima avvelenate dal lavoro condotto per conto delle Ferrovie dello Stato, e poi espulse dallo stesso mondo del lavoro perché malate».

Una ripresa della vertenza dunque che non dimentica l'altro capitolo irrisolto: il mancato ritorno del maxi processo all'amianto ad Avellino. «Se nessuna amministrazione comunale è riuscita a trovare soluzione è anche perché manca la sensibilità di un'intera città che pur di non fare i conti con la propria storia - attacca Fiordellisi - sembra voler nascondere quanto accaduto. Se il popolo avellinese avesse fatto propria la vertenza dei 300 ex operai Isochimica, forse le istituzioni si sarebbero comportate diversamente».

