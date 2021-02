Un kartodromo realizzato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto scoperto dai Carabinieri a Chianche, in provincia di Avellino. I militari della locale stazione hanno denunciato il titolare della struttura, ritenuto responsabile della realizzazione della stessa, non adibita ad alcuna attività commerciale.

A seguito degli accertamenti eseguiti con i Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, l'intera struttura è stata sottoposta a sequestro e per il titolare è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura di Benevento.

