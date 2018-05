Giovedì 17 Maggio 2018, 23:08 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 23:53

La Sidigas Avellino non riesce a controribaltare la serie contro Trento al termine di una partita condotta bene per tre quarti, ma nella quale ha pagato il black out dei primi minuti dell’ultimo periodo di gioco. Vince Trento 88-80, si porta 2-1 nella serie e tra 48 ore, sempre in casa, avrà il primo match point.