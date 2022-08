Avellino, l'annuncio: autostazione in funzione da settembre

L'inaugurazione dell'Autostazione il 7 settembre con De Luca. Oppure, in ogni caso, l'utilizzo dell'opera, a cominciare dal piazzale per i bus e la relativa fermata, entro il 15, per l'apertura delle scuole. L'eterna incompiuta della mobilità avellinese è pronta al battesimo del fuoco dell' apertura al pubblico. E ora c'è pure la data ufficiosa per quello che si preannuncia come un evento quasi epocale in città. Il collaudo tecnico e amministrativo affidato all'ingegner Antonello Rotondi lo stesso tecnico che ha svolto il medesimo incarico per l'autostazione di Grottaminarda è in corso. Ma il collaudo strutturale c'è già. L'opera, per ciò che attiene ai lavori, è completa. Il contratto con l'impresa napoletana «Cogepa», dopo alterne vicende e tre consecutivi stop per ragioni di carattere giudiziario, è chiuso.

Nelle scorse settimane, non a caso, è stata effettuata pure la pulizia esterna dell'Autostazione, liberata dalle erbacce che per anni l'avevano aggredita. Da quanto risulta, insomma, è davvero tutto pronto.

Mancherebbe, ma è questione di giorni, un ultimo nulla osta per lo smaltimento delle acque di prima pioggia sul piazzale. Il resto, pure immaginando che possano esserci parti realizzate nei decenni addietro e che necessitino di essere «registrate», potrebbe farsi ad Autostazione funzionante. Pure le prove serali, con i mezzi all'interno e le luci accese, sono state effettuate con successo. Di qui la volontà dell'amministratore unico, Anthony Acconcia, di chiudere i conti con un passato infinito ed archiviare la quarantennale Odissea. La data del 7 settembre circola tra i bene informati, ma non è ancora stata diffusa dai canali ufficiali dell'azienda della mobilità. Perchè l'intoppo, o l'impegno istituzionale, è sempre dietro l'angolo. L'utilizzo per settembre del terminal centrale di Avellino, però, è un fatto che non può essere lisciato. Anche il Comune si aspetta di poter cominciare il nuovo anno scolastico portando i bus non tutti a via Pini. Per poi delocalizzare ad est, vicino alla stazione ferroviaria, un altro mini terminal con le corse extraurbane, e con la prima fermata della Metropolitana leggera. Se non ci saranno colpi di scena, dunque, entro l'autunno, si libererà anche il Piazzale degli Irpini, del tutto o in gran parte, dopo aver ospitato in via «provvisoria» il capolinea della città per due anni e mezzo ed aver costretto gli ambulanti del mercato a svernare su Campo Genova.



Una volta aperta al pubblico, l'Autostazione cambierà la mobilità di Avellino e sposterà vero la scheda urbanistica definita «Ni01» servizi ed interessi economici. All'interno del terminal, come da manifestazione di interesse già pubblicata dall'Air, sorgeranno negozi ed uffici. Ma affinchè il nuovo corso porti un reale beneficio alla città, andrà rimodulato l'intero piano di esercizio del trasporto pubblico nel capoluogo. E resta poco tempo a disposizione dell'azienda e del Comune. E' un piano, quello da redigere, che dovrà tenere necessariamente conto dell'ingresso sulla scena dell'altra opera storica della mobilità cittadina: la Metropolitana leggera. Anche qui, non partire a settembre con l'esercizio sarebbe davvero un fallimento.

Dopo il flop di agosto, il Comune e l'Air (che la gestirà almeno fino al 31 dicembre) dovranno farsi trovare pronti, esattamente fra 6 giorni, dall'agenzia ministeriale «Ansfisa». I suoi funzionari verranno ad Avellino per il secondo sopralluogo sul tracciato, dopo quello effettuato a fine luglio e conclusosi con la consegna di una serie di prescrizioni a Piazza del Popolo.



Ma settembre è vicinissimo. I dubbi sul tracciato legati ai parcheggi a raso e alla circolazione a doppio senso in alcune arterie strategiche non sono stati ancora sciolti.

Non tutti gli autisti a quanto pare hanno ancora superato l'esame di abilitazione per condurre i filobus elettrici. In diversi punti, l'infrastruttura è pericolosamente vicina agli alberi, che necessitano dunque di una continua e costosa manutenzione. Per finire, non c'è ancora una compiuta segnaletica stradale e potrebbero servire altri cordoli. Da questo punto di vista, la fine di agosto e l'inizio di settembre saranno davvero mesi infuocati.