Lunedì 10 Giugno 2019, 09:57

«Comincia la liberazione di Avellino. Il sistema perde le elezioni, mentre vince il popolo. Il capoluogo sceglie un figlio di questa terra, non il migliore, non il più rappresentativo, ma quello che ha deciso di fare politica solo per la sua gente e per nessun altro».Sono le prime parole del neo sindaco Gianluca Festa, in una piazza di Libertà che prende le sembianze dello stadio Partenio. Caroselli e cori accolgono la nuova fascia tricolore, che prima di scendere in strada ha atteso, fino all'ultima sezione, il risultato definitivo. «Al primo turno - dichiara - ci sono i consiglieri a tirare, al secondo la città sceglie la persona di cui si fida di più e a cui intende affidare il proprio futuro». Allo stesso tempo, però, tranquillizza tutti, anche i simpatizzanti del proprio competitor: «Sarò il sindaco di tutti. Adesso c'è una sola comunità. Non esistono più centro e periferie. Nonostante spesso si siano alzati i toni, in modo sbagliato, rispetto la campagna elettorale del mio avversario. È soltanto un caso che ci siamo trovati a brindare sotto il suo comitato. Adesso la priorità è lavorare per il capoluogo».