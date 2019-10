CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:32

Nove anni dopo l'inaugurazione, la Città ospedaliera di Contrada Amoretta non ha ancora ottenuto dal Comune l'autorizzazione sanitaria completa all'esercizio dell'attività. Il più grande ospedale irpino, lo si evince dalla documentazione protocollata a Piazza del Popolo, è privo dell'attestato fondamentale sul rispetto dei requisiti igienici e strutturali previsti dalla delibera regionale 7301, in vigore dal lontano 2001. In teoria, dunque, rischia l'avvio di un procedimento di chiusura da parte dell'ufficio sanitario di Palazzo di Città o, quantomeno, di una visita dei Nas. Sta di fatto che la commissione tecnica multidisciplinare dell'Asl non ha ancora consegnato nelle mani del Comune (che ha nel sindaco la massima autorità sanitaria locale) il parere igienico-sanitario conclusivo rispetto all'idoneità di tutti i reparti.