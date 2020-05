Il temuto esodo di ritorno di massa in Irpinia, almeno nel primo giorno di allentamento del lockdown, non c'è stato.

Sono rientrati, soprattutto, gli studenti universitari, pochi invece i lavoratori e per la maggior parte si tratta di insegnanti. Presidiati i caselli autostradali del tratto irpino dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. L'alt per i controlli è stato imposto a tutti i veicoli in uscita dai caselli.

Nella sola mattinata sono stati sottoposti a screening dal personale sanitario dell'Asl 136 persone provenienti dalle altre regioni e fermate dalle forze dell'ordine. Solo una è risultata positiva al test rapido. Il caso si è verificato a Vallata. Si tratta di una donna del posto proveniente da Roma. I controlli proseguiranno senza sosta, notte e giorno, e fino a domenica. Un primo bilancio dei rientri consentiti con l'avvio della Fase 2 sarà tracciato in giornata. Imponente lo spiegamento di forze dell'ordine alle barriere dell'autostrada A16: Polizia di Stato, Polstrada, Carabinieri e Guardia di Finanza, sono impegnati a monitorare h24 gli spostamenti, affiancati dal personale sanitario dell'Asl. Bloccati e controllati tutti i veicoli in uscita dai caselli di Avellino Ovest (qui una persona aveva febbre di poco superiore ai 37,5 gradi, che è la soglia di allarme, ma il successivo test è risultato negativo), Avellino Est, Grottaminarda, Benevento, Baiano, Vallata e Lacedonia. Quelli provenienti da altre regioni sono stati sottoposti a screening da medici e infermieri dell'Asl, all'interno delle tende allestite nei pressi delle barriere. Per questi viaggiatori, previsti misurazione della temperatura e test rapidi, al fine di scoprire eventuali positività al Coronavirus.

Nella sola mattinata di ieri sono stati dunque in totale 136 i test rapidi effettuati a conducenti e passeggeri che hanno dichiarato di essersi messi in viaggio da altre zone fuori dalla Campania. E un solo caso è risultato positivo al Covid-19, registrato all'uscita di Vallata. Di qui, la necessità di eseguire il tampone nasofaringeo per ottenere il risultato definitivo. Nel dettaglio fornito dall'Azienda sanitaria si evince che al casello di Avellino Est sono stati eseguiti 6 test rapidi, ad Avellino Ovest 39, a Baiano 11, alla barriera di Benevento (nel territorio di Castel del Lago) 35, a Grottaminarda 26, a Lacedonia 10 e a Vallata 9, tra cui, appunto, uno positivo. Per tutti coloro che provengono da fuori regione è obbligatorio rispettare il periodo di quarantena. E devono comunicare prima della partenza a sindaci e Asl il loro rientro.

Ai caselli autostradali di Avellino Ovest, Est, Grottaminarda e Benevento hanno operato pattuglie di Polizia di Stato e della Polstrada insieme ai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale. Alle uscite di Baiano, Vallata e Lacedonia, invece, in campo i Carabinieri del Comando Provinciale. Ovunque c'è stato il supporto degli addetti dell'Azienda sanitaria che hanno operato nelle tende e nei camper dedicati. I militari del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino hanno supportato i sanitari provvedendo all'alba al montaggio delle tensostrutture. Nei prossimi giorni venticinque unità della Caserma Berardi affiancheranno le forze dell'ordine nei controlli in città e in tutta la provincia.

Nel capoluogo sono stati presidiati i terminal dei bus (pullman monitorati comunque già ai caselli) per verificare i viaggiatori (in numero ridotto) delle poche corse extraprovinciali. In azione gli agenti della Sezione Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine. Insieme a loro anche gli agenti della Polizia Municipale di Avellino. Chi ha scelto di ritornare in treno è stato controllato direttamente alle stazioni di Napoli, Benevento e Salerno. L'intero piano di controllo è stato predisposto dal questore Maurizio Terrazzi.

Oggi è previsto un briefing per l'analisi dei dati della prima giornata di attività della Fase 2, anche al fine di eventuali rimodulazioni delle operazioni di controllo nei punti strategici. Attività che vanno avanti sotto la supervisione del prefetto Paola Spena. Il rappresentante di governo nei giorni scorsi ha riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per affrontare il tema dei rientri, ma anche per elaborare le azioni di verifica delle misure imposte dal decreto dell'esecutivo nazionale e dalle ordinanze regionali. E ciò con maggiore attenzione per quanto riguarda le attività commerciali. Ma come ha preannunciato il prefetto Spena le verifiche saranno condotte nell'ottica della collaborazione.

