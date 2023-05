Ladro entra nel ristorante e ruba i soldi della cassa: preso rumeno

Ruba in un ristorante del capoluogo irpino durante la serata, preso un rumeno di 52 anni. Sono stati gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino a bloccarlo. Il fatto è avvenuto in centro città. Il 52enne, dopo aver distratto il personale con artifici e raggiri, ha forzato la cassa e si è impadronito del contenuto.

Acquisito un primo identikit dell’uomo, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti della Volante sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo in viale Italia, dopo un’articolata attività di ricerca. Aveva ancora la refurtiva e gli arnesi atti allo scasso utilizzati per forzare la cassa (chiodi di carpenteria).

L’uomo, già con precedenti, oltre ad essere denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato è stato anche sottoposto al foglio di via obbligatorio dal Comune di Avellino, con divieto di farvi ritorno per tre anni.