Ladro preso in flagranza mentre ruba in un'auto

Ladro preso in flagrante ad Avellino. I Carabinieri della Stazione del capoluogo irpino hanno arrestato un 52enne della provincia di Napoli, sorpreso a rubare in un’auto in sosta nel parcheggio del cimitero. I militari, notato i movimenti sospetti dell’uomo, lo hanno subito bloccato e hanno scoperto che, con un giravite appositamente modificato, aveva appena forzato la portiera di un’utilitaria e si era appropriato di un portafogli contenente circa 80 euro in contanti, i documenti della proprietaria dell’autovettura e una carta bancomat custodita insieme al relativo codice segreto. Il 52enne è stato condotto in Caserma, dichiarato in arresto per furto aggravato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per essere giudicato con rito direttissimo.

