Assenza di decreti attuativi, scadenze troppo ravvicinate, incertezze nelle procedure e modulistica ancora indisponibile. Sono solo alcune delle ragioni che hanno praticamente costretto in standby gli interessati alla Zes Unica rispetto ai progetti immaginati. Un disallineamento tra tempistica e possibilità di chiusura degli iter tecnici per agevolazioni e credito d'imposta che solo in Irpinia sta bloccando investimenti per centinaia e centinaia di milioni di euro.



Una leva economico-finanziaria per lo sviluppo del territorio rimasta incagliata in una revisione probabilmente troppo frettolosa della precedente regolamentazione delle Zone economiche speciali. A segnalare come la problematica stia danneggiando in maniera consistente l'iniziativa imprenditoriale anche in provincia di Avellino è il presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, Mario Lariccia.

APPROFONDIMENTI Caos in carcerre: protesta, i detenuti Avellino, Asidep: i sindacati pronti a denunciare Avellino, guida sotto l'effetto di droga e alcol: identificate 36 persone e 3 patenti ritirate

«Da mesi spiega abbiamo cercato un'interlocuzione come Ordine anche a livello regionale e nazionale con il Governo e in particolare con il ministro per il Sud e le Politiche di Coesione, Raffaele Fitto. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze in materia e segnalato la necessità di rivedere alcune scadenze, come quella per il completamento degli investimenti immobiliari, fissata entro il 15 novembre di quest'anno, mentre per impianti e attrezzature c'è tempo fino alla fine dell'anno. Per rendere operativo questo strumento di sicuro impatto sulla nostra economia servono degli aggiustamenti. Della stessa opinione sono anche gli altri ordini professionali con i quali, in sinergia, abbiamo lanciato alcune istanze».



Sia sulle nuove iniziative che in relazione ad un ammodernamento delle aziende, la Zes Unica per il Sud potrebbe fare davvero tanto. Ma, come aveva previsto il commissario straordinario per la Campania, Giosi Romano, andrebbero apportare delle modifiche.

«La risoluzione delle questioni tecniche continua Lariccia passa per un confronto che chiediamo con determinazione da settimane. Del resto, come si fa a porre delle scadenze ravvicinate quando non c'è ancora la modulistica per chiedere il credito d'imposta? Buon senso avrebbe consigliato di spostare tutto al 2026, soprattutto per quanto riguarda la pratiche relative agli immobili che prevedono operazioni più complesse e la valutazione di tante variabili. Al momento, quindi, la Zes Unica funziona solo per autorizzazioni e caricamento di pratiche amministrative. Ciò significa che non ci sono strumenti attivi a sostegno per le imprese. Prima c'era il Credito per Investimenti nel Mezzogiorno, adesso non più prorogato perché inglobato nella Zes Unica ma con uno sbarramento in ingresso, a un minimo di 200mila euro di investimenti, e fino ad un massimo di 100 milioni di euro».



E aggiunge: «Aver messo una soglia minima taglia fuori automaticamente da questa possibilità le piccole aziende: artigiani, piccole manifatture, società di servizi e commercio di natura provinciale. In stallo, poi, anche le misure riguardanti transizione ecologica ed efficientamento energetico. Mentre, in un quadro già di per sé problematico, si corre il rischio di un superbonus con una nuova formula in parte retroattiva».

Insomma, lo strumento che doveva ridurre il gap Nord-Sud rischia addirittura di allargarlo. Una condizione che porta le lancette indietro al 2016, quando sono stati attivati i primi meccanismi rodati per fornire crediti alle attività nel Mezzogiorno. Da qui l'appello del presidente dei commercialisti irpini: «Nessuno può investire facendo un salto nel buio, soprattutto in Meridione. La Zes Unica va corretta e dettagliata, anche perché ora le agevolazioni riguardano più comparti. È tempo di definire tutte le questioni normative in sospeso se vogliamo far funzionare questo prezioso strumento».