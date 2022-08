Avellino, latitante arrestato in hotel: ricercato per maltrattamenti in famiglia

Era inseguito da una ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minacce. Un pregiudicato di 51 anni di Napoli è stato arrestato dagli agenti della Questura di Avellino che lo hanno rintracciato in un albergo del centro città dove si era stabilito da alcuni giorni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Il patto Letta-Calenda scuote l'Irpinia, Bove: «Si apre la... L'OPERAZIONE Ztl anche dopo l'estate, i residenti si infuriano IL FUOCO Tir a fuoco in un'officina, danneggiate anche un'ambulanza e...

Nonostante fosse latitante, al desk dell'albergo si è presentato con il suo documento di identità. Grazie al sistema informatico che interfaccia con la Questura, è scattata l'operazione condotta dagli uomini dell'Ufficio prevenzione che si è conclusa con l'arresto. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato trasferito in carcere ad Avellino sulla base dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli.