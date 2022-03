Sospensione dell'attività e 18 mila euro di sanzioni per un'azienda dolciaria di Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino. Nell'ambito dei controlli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, i carabinieri forestali del comando provinciale di Avellino, insieme al personale dell'Ispettorato del lavoro, hanno accertato all'interno dello stabilimento la presenza di tre lavoratori in nero e la mancata adozione delle misure di prevenzione rispetto ai rischi epidemiologici del Covid 19. L'attività produttiva è stata sospesa per cinque giorni.