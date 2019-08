Giovedì 22 Agosto 2019, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori erano attesi da tempo e finalmente partiranno, ma in contemporanea ci saranno disagi per gli utenti del Campo Coni di Avellino. La struttura rimarrà chiusa fino al prossimo 10 ottobre, se non dovessero esserci intoppi. Parte il restyling dell'impianto di via Tagliamento dove verranno rifatte la pista d'atletica e le varie pedane. Un intervento che segue il rifacimento già completato degli spogliatoi. «Ci saranno disagi - spiega l'assessore allo Sport, Giuseppe Giacobbe - ma l'attesa restituirà un impianto più funzionale per lo svolgimento delle attività sportive».