Da una parte l'amministrazione comunale si dice intenzionata a trasferire il Palazzo di Giustizia nei locali dell'ex Moscati di Viale Italia; dall'altra, con un'apposita delibera di giunta, approva il progetto esecutivo di riqualificazione della vecchia sede di piazza D'Armi.



L'intervento di adeguamento sismico e antincendio alla normativa dei locali interrati costerà 6,9 milioni di euro. La spesa sarà coperta grazie ad un cospicuo finanziamento concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 5,092 milioni, ed erogato grazie ad un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, il Comune non dovrebbe sborsare nemmeno un euro.



Nell'atto si legge che «la somma di 73.531 euro, relativa agli oneri di progettazione, risulta già imputata su altri capitoli del bilancio comunale ed, in parte, già liquidata». La somma mancante di 1.736.535 euro, rispetto al finanziamento già concesso, dovrà essere invece «reperita dagli enti statali competenti ai lavori».



L'intervento, come detto, riguarda sostanzialmente l'adeguamento sismico e del sistema antincendio della struttura, con una novità rilevante rispetto ai progetti redatti dal 1983 in poi. Risale a 36 anni fa, infatti, il primo affidamento di incarico di progettazione e direzione lavori per l' adeguamento antisismico e funzionale del Palazzo di Giustizia di piazza De Marsico che prevedeva, però, un grosso disagio per lo svolgimento delle attività giuridiche. Al contrario, l'intervento che si appresta a mettere in campo l'attuale amministrazione non intralcerà in nessun modo il lavoro di giudici ed avvocati. «Lo studio di fattibilità presentato dai progettisti - si legge ancora nella delibera - illustra la possibilità di avvalersi di una nuova tecnica di intervento, mediante isolatori sismici, meno invasiva della precedente ipotesi progettuale e tale da garantire l'esecuzione dei lavori senza interruzione né dislocazione delle attività giudiziarie».



Insomma, la soluzione tecnica adottata consentirà di localizzare i lavori principalmente in corrispondenza del piano interrato del fabbricato, permettendo, così, il regolare funzionamento degli uffici giudiziari. È il risultato della consulenza richiesta agli ingegneri Renato Sparacio, Manfredo D'Onofrio e Mario Tomasone, incaricati della revisione del progetto esecutivo relativo a seguito delle richieste integrative avanzate dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e costata non poco al Comune. Nella prima bozza, infatti, il programma dei lavori prevedeva lo spostamento ciclico dei vari uffici del Palazzo di Giustizia per un periodo di circa 3 anni, oltre a considerare il trasloco degli della Procura nell'edificio dell'ex Distretto militare; quest'ultimo, poi, ritenuto inadeguato poiché carente di alcuni accorgimenti necessari al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro. All'epoca, dunque, la Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia invitò l'Amministrazione comunale ad individuare luoghi idonei per il trasferimento degli Uffici giudiziari nel periodo di svolgimento nei lavori, senza, però, aver alcun riscontro positivo. Dunque, in assenza di sedi alternative i lavori rimasero al palo. Un percorso lungo, dunque, che ha visto, nel mezzo anche un contenzioso finito male per il Comune, con la ditta A.EFFE sr,l aggiudicataria del primo appalto. L'amministrazione, in seguito alla rescissione contrattuale, dovette corrisponderle 250.000 mila euro, oltre alle spese legali, che sono state incluse nella somma totale del progetto. Paradossalmente, dunque, proprio ora che la struttura di Piazza De Marsico sembrerebbe destinata alla pensione, arriva l'approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo per il suo adeguamento sismico. Probabilmente una tappa obbligata in attesa della nuova sede che, salvo nuovi colpi di scena, ospiterà il prossimo Palazzo di Giustizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA