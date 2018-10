CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:00

«Le conclusioni a cui giunge il Gip nel provvedimento di diniego all'istanza di dissequestro e cioè che la non conformità di un edificio alla normativa sismica si traduce in una violazione delle regole tecniche di edificazione e, di conseguenza, in un pericolo di crollo, che si concretizza solo in occasione dei terremoti, ma assume comunque carattere permanente, data l'imprevedibilità, delle azioni sismiche, sono affermazioni del tutto prive di fondamento normativo. Per gli edifici preesistenti alla normativa antisismica, infatti, non esistono requisiti minimi da rispettare. Del resto, come si può pensare che un edificio realizzato prima possa soddisfare i requisiti di una legge in materia successiva?».A mettere nero su bianco perplessità dubbi e obiezioni sull'operato del gip Vincenzo Landolfi, che ha rigettato l'istanza di dissequestro della sede storica del liceo scientifico Mancini, è il comitato dei genitori. L'organismo spontaneo che rappresenta una larga fette delle famiglie degli studenti non ci sta e scrive una lunga e articolata missiva per avere finalmente una parola di chiarezza sulla vicenda. Ed è su questo terreno che vengono invitati i destinatari della nota: il presidente del Tribunale di Avellino, Vincenzo Beatrice, il giudice coordinatore della sezione Gip, Antonio Sicuranza, il procuratore, Rosario Cantelmo, il prefetto, Maria Tirone, e il presidente della Provincia, Domenico Gambacorta. Per il comitato il dispositivo di rigetto non convince e, a quanto pare, lascia perplessi anche diversi ingegneri loro consulenti. «L'incidente probatorio scrivono si è concluso con una pronuncia da parte del consulente tecnico incaricato dal Gip, l'ingegnere Maurizio Perlingieri, con un parere addirittura migliorativo rispetto alle conclusioni a cui era giunto il professore Luigi Petti, escludendo qualsiasi rischio di crollo. In particolare sui carichi gravitazionali Perlingieri conclude che non sussistano situazioni tali da determinare condizioni di pericolo di crollo per la costruzione, a meno del solaio della palestra, già chiusa. Mentre sulla parte sismica il ctu afferma che dalla normativa vigente si evince che non sussiste l'obbligo immediato di intervento in caso di inadeguatezza di un opera rispetto alle azioni ambientali, ma solo un obbligo di programmazione degli interventi stessi».