Sabato 27 Ottobre 2018, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 12:51

Questa mattina intorno alle 9,30 quattro malviventi si sono introdotti in una villetta del Piano di zona di Lioni, all' interno c'era la proprietaria, una 50enne che è stata legata e imbavagliata. La donna sotto choc è ora ricoverata all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.Appena i ladri sono andati via, la donna, che aveva il telefonino nella tasca, è riuscita a lanciare l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lioni. Poche decine di euro il frutto del raid.