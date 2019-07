Mercoledì 31 Luglio 2019, 13:50

Si è sfiorata la tragedia a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino dove un 20enne del posto è stato aggredito da un 45enne e colpito al volto con una mannaia da macello. Tutto nasce da una lite in strada tra l'uomo e il fratello che ha portato alcuni passanti a chiedere l'intervento dei carabinieri. Al loro arrivo, i militari della stazione locale hanno trovato il ventenne a terra con il volto insanguinato.Secondo le ricostruzioni il giovane si sarebbe avvicinato in maniera incauta ai due litiganti, con il 45enne che lo ha aggredito con la mannaia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato e condotto al carcere di Benevento, dovrà rispondere di tentato omicidio. Il ragazzo, invece, è stato trasportato presso l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, provincia di Avellino, per le cure del caso. I medici gli hanno diagnosticato 20 giorni di prognosi.