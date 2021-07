Lite in piazza nell'Avellinese, 35enne accoltellato: è grave

Accoltellato in piazza durante una furibonda lite. E’ accaduto nel tardo pomeriggio a Candida, centro alle porte di Avellino. Un 35enne del posto versa in gravi condizioni all’ospedale Moscati del capoluogo irpino. Ha ricevuto un fendente al petto. E’ stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso da un’ambulanza del 118, subito intervenuta sul posto non appena arrivata la segnalazione. Immediato anche l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Montefalcione. Sull’episodio indagano i militari della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno raccolto una serie di elementi sul luogo e ascoltato diverse persone informate sui fatti.

