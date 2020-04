LEGGI ANCHE

e la. È successo ad Aprovincia di Avellino, dove i Carabinieri hanno arrestato un 50enne già noto alle forze dell'ordine ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.I militari della stazione di Altavilla Irpina e della stazione di Chianche, impegnati nei servizi disposti nell'ambito delle misure anti contagio da, sono intervenuti all'alba di ieri a seguito di una segnalazione giunta al 112: entrati in casa, hanno trovatoe il; quest'ultimo, al culmine di una lite scoppiata poco prima per futili motivi, aveva minacciato di morte la donna, l'aveva aggredita e picchiata con il manico di un'ascia.L'uomo è stato bloccato dai Carabinieri e portato in caserma, poi posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Avellino.