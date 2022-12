Al via il montaggio delle luci di Natale in città. L'amministrazione stringe per accendere il clima delle feste e accelera pure l'accensione è sull'organizzazione dell'attrazione di quest'anno: il Mercatino di Natale di Piazza Libertà. Qui ci sono già importanti marchi che hanno ufficializzato l'adesione e si è agli sgoccioli per l'assegnazione degli ultimi chalet. Si partirà l'otto dicembre.

Le luminarie - ieri è stata pubblicata la determina col dettaglio del programma - saranno montate a Piazza Libertà, con gli addobbi sugli alberi che contornano l'agorà e un tetto di luci, a partire da un totem di 12 metri di altezza, posizionato al centro. Quindi al Corso, con l'istallazione si legge - «di un albero conico di altezza pari 26 metri nello spazio antistante la Chiesa del Rosario, mentre l'intero camminamento sarà ricoperto da tendine o fili intrecciati a luci calde». A Via De Conciliis, invece, è prevista l'installazione di tendine bianco caldo con flash disposti a intreccio». Viale Italia ecco una novità sarà addobbata «fino all'incrocio con via Trieste e Trento, con elementi luminosi composti da due panneggi laterali di stringhe luminose a led bianco caldo e da una palla natalizia bidimensionale posta al centro del panneggio».

Alberi addobbati anche a Corso Europa, mentre a via Matteotti, via Mancini, via Nappi e via Duomo, «è previsto l'addobbo con sospensioni luminose composte da tendine luminose bianco caldo, con flash a copertura totale di tutta la strada». Il porticato di Piazza Kennedy sarà illuminato a dovere. Qui ci sarà pure «l'installazione di soggetti luminosi tridimensionali». Confermata la presenza di un simbolo luminoso in tutte le periferie, il Mercatino di Piazza Libertà, ovviamente, sarà addobbato con le luci. Qui ecco un ricco programma di iniziative. Ad annunciarlo è l'impresa «Visit Irpinia», che ha ottenuto l'affidamento del servizio dall'amministrazione comunale. «Gli oltre 10.000 metri quadrati di Piazza della Libertà fa sapere l'impresa - saranno solcati dai 25 chalet, ecosostenibili e dal design ricercato, realizzati in esclusiva per il Natale avellinese da «Re Legno» di Cervinara. Questa sfida si giocherà sulla valorizzazione delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche d'Irpinia». spiegano i rappresentati della startup Allestimento ancora in corso, le adesioni sarebbero già «tantissime in pochi giorni».

Il progetto prevederà un'area dedicata allo Street Food, aperta solo di sera, coordinata dallo Chef Mirko Balzano. Un market, organizzato da «Casa Irpinia», società benefit nata in piena pandemia, promuoverà le eccellenze dell'enogastronomia irpina. «In quest'area si apprende ancora - troveranno asilo gli ambasciatori del bello e del buono della provincia di Avellino e sarà possibile acquistare gustose strenne e confezionare box natalizie originali». Quindi la parte dedicata al beverage. Sarà curata dagli artigiani brassicoli di «Birrificio Ventitré», di Grottaminarda, e «Donjon», di Cervinara. Per gli amanti dei vini pregiati, i tre Docg locali saranno venduti dal Wine Bar gestito da Casa Irpinia.

Tra i maestri dolciari, ecco Gian Paolo Capaldo, con «The Rag» e suoi panettoni artigianali. Ma anche la piccola pasticceria delle feste, affidata alla quarantennale esperienza di «Ciotola» ed alla pasticceria «Castello» di Cervinara. La parte artistica, infine, sarà una vetrina a cielo aperto in cui esporre i prodotti artigianali locali. «Bumi Ceramiche» allestirà una mostra di design, Ad «Hortensia» Laboratorio artigianale di decorazione di Cecilia D'Agostino, sarà affidata la parte creativa dei «Mercatini di Natale», in collaborazione con altri artisti avellinesi. Quali l'illustratrice Bianca Pacilio, titolare del «Chiaro Scuro Art Lab». Tre le botteghe di oggettistica natalizia, non mancherà quella di Lorenzo Russo di San Potito, «L'artista del vetro», per addobbi anche in cristallo e sfere di Natale. La parte degli allestimenti chiosa «Visit Irpinia» - sarà invece curata da «La fioreria solo cose belle», tra pini, agrifogli e vischi. Manca davvero pochissimo all'inaugurazione, che coinciderà anche quest'anno con l'accensione dell'albero al Corso nel giorno dell'Immacolata.