Giovedì 29 Agosto 2019, 11:00

Fino a tre ore di attesa per ritirare l'abbonamento annuale ai bus del trasporto pubblico locale. Con una trentina di tessere consegnate ogni 60 minuti, si sono create lunghe file per l'intera mattinata in via Del Balzo, dove il botteghino dell'Air è stato preso d'assalto dagli utenti.Di buon'ora, attorno alle 6.15, sotto i portici c'era già gente che ha preferito anticiparsi (lo sportello ha aperto alle 9 ed è stato operativo fino alle 15) pur di evitare la ressa. Che s'è materializzata dalle 9,30 in poi.