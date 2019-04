Venerdì 19 Aprile 2019, 14:05

Il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve e indica il futuro candidato sindaco. Sarà Ferdinando Picariello a guidare la compagine pentastellata. L'ex vice sindaco, vicino al Sottosegretario dell'Interno Carlo Sibilia, ha superato la concorrenza di Tiziana Guida, indicata dal Meetup di Avellino, e già candidata sindaco nel 2013. La decisione è arrivata in giornata con la lista di Picariello che ha ricevuto la certificazione dai vertici del Movimento 5 Stelle.«Il candidato sindaco e la sua squadra esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, consapevoli di poter continuare a dare il loro contributo fattivo al rilancio della città di Avellino - si legge in una nota. Adesso siamo certi di avere una squadra unita per continuare nel solco del cambiamento già iniziato l'anno scorso dal Movimento 5 Stelle nel capoluogo irpino. Il lavoro per costruire in modo concreto e fattivo va avanti. Continuare per cambiare è questa la strada».