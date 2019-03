CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 12:00

Una corsa contro il tempo per completare la lista. La serata di martedì per la squadra uscente del Movimento 5 Stelle rappresenterà il termine ultimo per consegnare la bozza di lista che dovrà essere poi certificata e ottenere il simbolo Nel caso in cui la compagine che prima era guidata da Vincenzo Ciampi e che ora vede in Nando Picariello il candidato in pectore, non facesse in tempo, la palla passerebbe in mano al Meetup, che ha già inviato i propri profili con il nome del candidato a sindaco Tiziana Guidi. Poche ore, quindi, restano agli uscenti per trovare la quadra, confermare il proprio leader e inserire i nominativi mancanti, che comunque potranno essere integrati anche in una fase successiva.