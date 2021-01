Ha tentato di strangolare la madre, poi le ha sferrato un colpo alla testa al culmine di una lite. Momenti di paura e di forte tensione ieri mattina in un appartamento di corso Vittorio Emanuele.

Protagonista dell'episodio un 36enne del capoluogo che soffre di problemi psichici. Il tempestivo intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura è stato provvidenziale per evitare ulteriori conseguenze alla donna di 74 anni. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. Per il 36enne è scattato il Tso (Trattamento sanitario obbligatorio). Dopodiché è stato trasportato all'ospedale Landolfi di Solofra per essere sottoposto alle terapie necessarie. L'anziana madre è stata medicata dai sanitari del 118. Per lei è stato successivamente disposto il trasferimento al Moscati per ulteriori accertamenti diagnostici. Comunque, la donna non ha subito pesanti conseguenze, anche se è visibilmente scossa per quanto accaduto e affranta per la vicenda che vede coinvolto suo figlio.



Per quest'ultimo, oltre al trattamento sanitario obbligatorio, potrebbe scattare anche la denuncia per maltrattamenti in famiglia in virtù dell'applicazione del Codice Rosso, la legge che garantisce maggiore tutela alle vittime di violenza. In ogni caso, prima di procedere ad eventuali provvedimenti si verificherà con attenzione la situazione del 36enne, che da qualche tempo combatte con problemi psichici. Una condizione di sofferenza che negli ultimi tempi si sarebbe ulteriormente aggravata. Il momento particolare, anche dovuto all'emergenza sanitaria, di sicuro non aiuta. La morte del padre sarebbe alla base degli stati depressivi dell'uomo. Quell'evento lo avrebbe segnato profondamente.

Ieri mattina, una banale discussione con la madre ha rischiato di finire male. Un diverbio che ha scatenato la rabbia del 36enne, che si è scagliato contro la donna. Prima stringendole le mani al collo, poi il colpo sferrato alla testa. Nonostante ciò, l'anziana è riuscita a divincolarsi e ad allertare la centrale operativa della Questura. Nel giro di una manciata di minuti, è piombata sul posto, nell'appartamento di corso Vittorio, una pattuglia della Sezione Volanti che ha immediatamente raccolto l'appello della donna. A questo punto il 36enne ha provato a fuggire, ma è stato subito fermato.

I fatti si sono verificati intorno alle 10 di ieri mattina. Una paura notevole per l'anziana (persona molto stimata in città), che si è trovata a dover sopportare il peso della sofferenza per quanto accaduto e per il figlio che purtroppo sta vivendo una condizione personale difficile nel suo percorso di vita. Una storia triste che arriva dal salotto buono del capoluogo, a ridosso delle festività natalizie. Non è purtroppo la prima volta che si verificano anche in città episodi del genere. Lo scorso mese di febbraio venne arrestato un 43enne del capoluogo che aggredì gli anziani genitori. Le urla provenienti dall'abitazione attirarono i residenti della zona che chiesero aiuto alle forze dell'ordine. Il figlio della coppia fu bloccato e arrestato. Per i due coniugi si rese necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Moscati per essere medicati e per essere sottoposti a una serie di esami diagnostici. Rimediarono una prognosi di cinque e di dieci giorni.

Ieri, dunque, un'altra storia triste che si è consumata tra le mura domestiche. Da quando è esplosa la pandemia è cresciuto in maniera esponenziale il fenomeno delle violenze. I dati dei centri antiviolenza e delle forze dell'ordine lo confermano. La clausura forzata è andata a incidere soprattutto su quei casi di maggiore fragilità.



