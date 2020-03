È allarme coronavirus al «Moscati» di Avellino. Si teme un contagio a catena dopo aver accertato la presenza, il 26 febbraio in Pronto soccorso, della maestra di 47 anni, residente a Striano in provincia di Napoli, risultata poi positiva al test effettuato lunedì sera al «Cotugno» di Napoli. Accettata al triage attorno a mezzogiorno, la donna mercoledì scorso lamentava un calo di pressione e seppur febbricitante nulla ha fatto presagire che si trattasse di un caso sospetto.

Per questo è stata dimessa dai sanitari del reparto di Emergenza verso le 14. Tuttavia, l'insegnante non ha lasciato la struttura, recandosi dal padre ricoverato in una stanza singola del reparto di Otorinolaringoiatria. La 47enne avrebbe assistito il genitore per alcune notti. Quindi la prolungata permanenza al «Moscati» ha esposto al rischio contagio 25 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari (Oss) dei due reparti oltre a 51 utenti che con la contagiata hanno atteso il proprio turno in Pronto soccorso. Inevitabile pure il contatto con altre persone transitate nello stesso momento in ospedale. Dunque, potrebbe essere questioni di giorni, forse soltanto di ore, il primo caso di coronavirus di un cittadino avellinese. Infatti, sono concrete le possibilità di una trasmissione a catena innescata dall'insegnante di Striano che da lunedì notte, trasportata d'urgenza, è in osservazione al «Cotugno» di Napoli (le sue condizioni sono stabili, la febbre è alta ma non è in pericolo di vita). Circostanza che ha indotto la direzione strategica del «Moscati» ad adottare misure molto restrittive.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Caserta, positiva 80enne: è la suocera del pizzaiolo di Bellona

L'Unità operativa di Otorinolaringoiatria è stata chiusa all'utenza, disponendo per 15 giorni un blocco dei ricoveri e delle visite ambulatoriali per procedere a una sanificazione degli ambienti. I pazienti che potevano lasciare l'ospedale e che non hanno avuto contatti con il familiare della donna il quale, come detto, ha ricevuto assistenza in una stanza di degenza singola sono stati dimessi, mentre quelli che necessitano ancora di assistenza sono stati sistemati in luoghi adeguati presso altre Unità operative. Tra questi, il genitore della donna, che è stato trasferito in via precauzionale in una stanza di isolamento presso l'Unità operativa di Malattie infettive. Sono stati trasportati all'ospedale «Cotugno» due tamponi eseguiti sul padre e la madre della maestra. L'esito dei due tamponi è negativo.

Sedici dipendenti di Otorinolaringoiatria, otto del Pronto Soccorso e una donna addetta alle pulizia, in via precauzionale e benché non presentino sintomatologia riconducibile al Covid-19, sono stato posto in sorveglianza fiduciaria domiciliare dal Servizio di epidemiologia e prevenzione (Sep) dell'Asl di Avellino. Stesso provvedimento per i 51 utenti del Pronto soccorso, che risiedono in 25 paesi della provincia di Avellino. In una nota, l'Azienda ricostruisce i fatti: «Il direttore generale Renato Pizzuti ha ricevuto la scorsa notte comunicazione urgente dal Sep dell'Asl che una donna residente nella provincia di Napoli risultata positiva al test del Covid-19 - processato nel pomeriggio di ieri presso il laboratorio dell'ospedale Cotugno di Napoli e per il quale si è in attesa di una conferma ufficiale dall'Istituto superiore di sanità - è transitata entrata a mezzogiorno in Ps e uscita alle 14, aveva febbre ma è stata dimessa nei giorni scorsi all'interno della Città ospedaliera». Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza, allertando il personale reperibile. «Dopo una ricognizione attenta è stato appurato che la donna ha frequentato due Unità operative del plesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA