Un'idea partita da Avellino che ritorna a casa. Culturatela, startup CultTech che innova il mondo della cultura con AI e Big Data mettendo a disposizione di pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati un portale della cultura all-in-one, presenta una rassegna di eventi culturali, volti a riscoprire e valorizzare i luoghi storici e i beni architettonici della città di Avellino.

L'iniziativa, intitolata Maggio nei Musei, è organizzata in collaborazione con diverse attività ed associazioni locali e con il patrocinio del comune.

APPROFONDIMENTI Sul Cammino di Guglielmo la tappa a Pratola Serra Da Megaron alla corte del broccolo aprilatico

Si terrà durante i weekend di maggio, dal venerdì alla domenica. L'evento costituisce un momento di raccolta della comunità intorno ai luoghi che caratterizzano i borghi storici cittadini, rappresentando un'importante iniziativa nell'ambito della valorizzazione del territorio e della promozione del turismo locale.

Il programma comprende tour tematici, workshop creativi, performance artistiche e proiezioni cinematografiche. Dai laboratori per bambini a cacce al tesoro culturali fino a momenti di relax, i visitatori di tutte le età avranno l'opportunità di immergersi pienamente nella cultura locale.

Le attività culturali saranno accompagnate da esperienze gastronomiche uniche: brunch culturali, assaggi di vini locali e prelibatezze a km zero. Inoltre, verranno narrate storie affascinanti e antiche leggende, che arricchiranno l'esperienza di ogni visitatore in un viaggio autentico attraverso la tradizione irpina.

Tra le iniziative già in programma: il tour Avellino sotterranea con aperitivo o con degustazione, ed i laboratori di robotica, di riciclo (costruisci un razzo di plastica, costruisci un castello di carta) di disegno presso la Casina del Principe.

Per ulteriori informazioni sulle attività, i tour e i workshop visitare il sito web https://culturatela.com/it/avellino.

«Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla città di Avellino in occasione del Maggio nei Monumenti» afferma Vincenzo Paduano, CEO e co-founder di Culturatela.

«Questo impegno rientra della missione che portiamo avanti sin dall'inizio: garantire che l'immenso patrimonio storico e artistico italiano possa essere fruibile da parte di tutti, nel rispetto del pianeta e di tutti coloro che lo abitano». Culturatela è nata nel 2018 ad Avellino, fondata da Vincenzo Abbatantuoni, Angelo Paduano e Vincenzo Paduano. Lavora accanto pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati attraverso una soluzione che semplifica l'intera gestione e promozione dei luoghi della cultura italiana: dalla gestione dei ticket paperless, all'analisi dei flussi turistici, allo sviluppo di strategie di marketing mirate.

L'integrazione della piattaforma

La startup ha integrato la piattaforma con un tool di intelligenza artificiale che risponde in tempo reale a domande in ambito culturale artistico, in modo da arricchire l'esperienza di visita del turista mettendo a sua disposizione una vera e propria guida virtuale e interattiva. Tra le altre strutture supportate da Culturatela ci sono l'Acquario romano, la Pinacoteca Civica di Ancona, il Museo Valtellinese di Storia e Arte, il Castello delle storie di montagna di Sondrio. Ed ancora: l'Area Archeologica SS Stimmate, il Museo civico di geopaleontologia, il Museo civico-archeologico Nardini a Velletri ed il Museo Abbaziale di Montevergine a Mercogliano. Culturatela ha curato la digitalizzazione della biglietteria dei luoghi culturali di Catania, mentre a Lucca il Comune ha avuto la possibilità di unire in un unico portale l'offerta culturale, gestire in autonomia gli eventi delle strutture culturali della biblioteca.