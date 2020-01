Oggi l'ultimo saluto a Maria Agnes. Ieri mattina è stata eseguita l'autopsia sul corpo della diciottenne deceduta l'altra notte durante una festa di compleanno. Le esequie sono in programma questo pomeriggio (ore 15) nella chiesa di San Michele Arcangelo a San Michele di Serino. La salma sarà poi tumulata nel cimitero del vicino Comune di Santa Lucia di Serino.

L'autopsia avrebbe confermato il decesso per cause naturali. La morte sarebbe legata alla patologia cardiaca di cui soffriva Maria e per la quale era stata sottoposta mesi addietro a un delicato intervento chirurgico. Un problema che non aveva mai fatto venire meno il sorriso sul volto di una ragazza gentile, gioiosa, appassionata delle cose che faceva e davvero amata da tutti. Si attende in ogni caso l'esito della relazione del collegio medico che ha eseguito l'esame necroscopico per avere conferme. L'esame è stato condotto dal medico legale, Lamberto Pianese, alla presenza dell'anatomopatologo e del cardiologo. Sulla triste vicenda sono state avviate le indagini da parte della Procura della Repubblica di Avellino, coordinate dal magistrato Roberto Patscot. Investigazioni necessarie per chiarire ogni aspetto. Anche se ormai appare palese che un tragico destino ha strappato troppo presto all'affetto dei familiari e degli amici una giovanissima ragazza, che da appena qualche giorno si era affacciata nella vita degli adulti. Lo scorso fine settimana aveva festeggiato il suo diciottesimo compleanno.

Un sorriso stampato in volto, come sempre, per celebrare un evento importante, un passaggio atteso dagli adolescenti che non vedono l'ora di diventare maggiorenni. Maria Agnes ha vissuto quel sogno solo per pochi giorni. L'altra notte, nel noto ristorante Il Boschetto ai piedi del Terminio, stava festeggiando il diciottesimo compleanno di due amici gemelli quando si è improvvisamente accasciata al suolo. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso da parte dei presenti e del personale del 118 che s'è fiondato sul posto per cercare di evitare l'epilogo peggiore. Il cuore di Maria aveva ormai cessato di battere. Anche i Carabinieri della Stazione di Serino sono arrivati nel locale per i dovuti accertamenti.

Hanno cercato di recuperare quante più informazioni utili per ricostruire l'accaduto, tra lo sconcerto e il dolore dei tanti giovani che partecipavano al party.

Già subito dopo il dramma il medico legale Pianese ha eseguito un primo esame esterno del corpo. Ieri pomeriggio, al termine dell'autopsia, la salma è stata liberata dall'Autorità giudiziaria e consegnata ai familiari.

Ha raggiunto poi la casa di Santo Stefano del Sole alla frazione San Pietro. Poi la decisione della famiglia di celebrare le esequie a San Michele di Serino, il paese che frequentava Maria e dove aveva tanti amici con i quali condivideva ore di spensieratezza. La salma sarà tumulata nel cimitero di Santa Lucia di Serino che si trova a pochi passi dall'abitazione della famiglia Agnes.

Parenti, amici e conoscenti si sono stretti intorno alla mamma Gaetana, al papà Vincenzo e ai fratelli Lucia e Umberto. Gente stimata e apprezzata in tutta la Valle del Sabato. Vicinanza e supporto dalla comunità di Santo Stefano del Sole dove la famiglia abita da diversi anni. Non solo. Anche le comunità dei paese vicini hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia. I social network sono stati assaliti da messaggi commoventi e ricordi della dolce Maria.

